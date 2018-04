Keuangan Pertamina Aman Meski Rupiah Tertekan

PT Pertamina (Persero) menyatakan kinerja keuanga perseroan masih aman meskipun mata uang rupiah terus tertekan. Mata uang rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini dan bahkan hampir menembus level Rp14.000 per USD pada penutupan perdagangan.Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman menjelaskan, perusahaan migas pelat merah telah ini telah melakukan lindung nilai (hedging) sesuai yang dianjurkan oleh Bank Indonesia dengan budget Rp13.400 per USD."Kita kan budget di Rp13.400 per USD. Kita kan lakukan hedging sesuai BI, tapi saya lupa jumlahnya berapa," kata Arief ditemui di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.Dengan begitu, lanjut Arief meskipun Rupiah tertekan beberapa hari ini kondisi keuangan Pertamina masih aman. "Tapi sekarang kita masih aman. Dari jumlah yang dihedging masih aman terhadap kinerja," pungkas Arief.Seperti diketahui, nilai tukar nyaris mencapai Rp14.000 per USD. Rupiah mengalami pelemahan tajam pada penutupan Jumat, 21 April 2018 ke level Rp13.893 per USD. Pelemahan terus berlanjut hingga Selasa, 24 April 2018 yang dibuka di level Rp13.970 per USD.Mengutip Bloomberg, Rabu, 25 April 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 35 poin dengan berada pada Rp13.924 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 22 poin dengan berada pada level Rp13.905 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah naik dua poin dengan berada pada Rp13.888 per USD.(SAW)