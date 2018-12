Bentuk Satgas, Pertamina Siaga Pasokan BBM-LPG

: PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV Jateng dan DIY telah membentuk satgas Natal dan Tahun Baru 2019 yang dimulai pada 18 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019.Beberapa program yang telah dipersiapkan Pertamina untuk memperkuat ketahanan distribusi BBM dan elpiji di antaranya memperkuat stok BBM dan elpiji, mengamankan suplai di terminal BBM dan depot elpiji Pertamina, memperkuat layanan BBM dan elpiji di lembaga penyalur, serta memberikan layanan BBM dan elpiji di tempat yang rawan dengan kepadatan."Mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM dan elpiji selama libur Natal dan Tahun Baru 2019, kami memperkuat stok BBM dan elpiji di wilayah Jawa Tengah dan DIY," ujar General Manager Marketing Operation Region IV Pertamina Tengku Fernanda, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 17 Desember 2018.Adapun untuk BBM jenis gasoline (premium, pertalite dan pertamax series) di Jawa Tengah disiagakan tambahan stok 11 persen dari rata-rata normal per hari 10.561 kiloliter (kl) yang naik menjadi 11.754 kl.Sementara untuk konsumsi elpiji di wilayah Jateng disiagakan tambahan stok 10 persen menjadi 3.511 MT dibanding rata-rata normal per hari yaitu 3.206 MT."Jenis BBM avtur juga kami siagakan tambahan stok tujuh persen dari rata-rata konsumsi normal yaitu dari 480 kl menjadi 514 kl, untuk mengantisipasi padatnya penerbangan di bandara Jawa Tengah dan DIY selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2019," tambah dia.Namun untuk produk jenis gasoil di wilayah Jateng diprediksi turun lima persen dari rata-rata harian sebesar 6.059 kl menjadi 5.778 kl karena adanya pembatasan operasional angkutan barang dan penurunan kegiatan angkutan industri.Pertamina MOR IV juga menyiapkan beberapa fasilitas alternatif tempat pengisian BBM agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses mengisi BBM untuk kendaraannya selama mudik dan berwisata. Yaitu dengan menempatkan 11 titik kiosk pertamax di ruas tol yang dilengkapi dengan mobile dispenser dan BBM Kemasan."Fasilitas ini akan disebar di beberapa jalur mudik regular, ruas tol serta di jalur wisata yang rawan dengan kepadatan. Sebagai contoh, untuk di wilayah ini kami menyiapkan 32 SPBU Kantong dan 23 SPPBE Kantong di jalur pemudik regular (non tol) dan di jalur wisata. Mobile Storage/SPBU Kantong ini disiapkan guna memperpendek jarak dan waktu tempuh mobil tangki menuju titik lokasi SPBU untuk memenuhi kebutuhan suplai," tambah Unit Manager Communication & CSR MOR IV Andar Titi Lestari.(AHL)