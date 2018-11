Pemerintah Dorong Perusahaan Kembangkan Gasifikasi Batu Bara

: Pemerintah mendorong perusahaan mineral batu bara untuk mengembangkan gasifikasi. Salah satu berkomitmen untuk menjalankan gasifikasi yakni PT Bukit Asam Tbk.Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mendukung gasifikasi di perusahaan minerba. Dia bilang gasifikasi akan memberikan nilai tambah bagi batu bara Indonesia."Bagus dong untuk batu bara kan ada added value. Kalau itu jadi luar biasa memberi contoh yang lain supaya perusahaan lain melakukan added value terhadap batu bara juga," kata Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis malam, 22 November 2018.Bambang menilai pengembangan gasifikasi di minerba dipengaruhi oleh keekonomian dan teknologi. Dia bilang gasifikasi akan membuat pasar batu bara lebih ekonomis serta memperingan risiko perusahaan karena sudah terbagi dengan off taker.Namun demikian Bambang mengaku selain PTBA memang belum ada lagi perusahaan yang mau melakukan integrasi gasifikasi."Belum ada, upgrading saja enggak sukses-sukses. Tapi itu ka salah satu unitisasi juga untuk mendapatkan nilai tambah," jelas dia.PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk sebelumnya resmi menjalin kerja sama strategi dalam hal pengembangan gasifikasi batu bara dengan Air Products and Chemicals Inc, perusahaan berbasis di Amerika Serikat.Kerja sama meliputi pengembangan gasifikasi batubara di Mulut Tambang Batubara Peranap, Riau untuk menjadi dimethylether (DME) dan syntheticnatural gas (SNG).Dengan kerja sama itu, maka pabrik gasifikasi di Peranap diharapkan dapat mulai beroperasi pada 2022. Kapasitas pabrik yang akan didirikan memiliki kapasitas 400 ribu ton DME per tahun dan 50 mmscfd SNG.(AHL)