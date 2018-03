Pembangunan Kilang Mendesak

: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar kembali mengungkapkan urgensi pembangunan kilang dalam mendukung ketahanan energi nasional.Menurutnya pembangunan kilang juga tidak mengganggu negara lain karena Indonesia memiliki pasar Bahan Bakar Minyak (BBM) yang besar. Pembangunan kilang dilakukan sebagai bentuk pengamanan kebutuhan energi nasional."Kita mulai dari apa Ketahanan Energi itu? Kilang," tegas Arcandra."Kilang ini bisnis 'blue ocean' bukan 'red ocean', kita tidak mengganggu negara lain karena market-nya kita sendiri, 250 juta jiwa dengan kebutuhan (minyak olahan) sekitar 1,7 juta barel per hari. Kita bikin kilangnya, kita tidak mengganggu karena untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dalam rangka energy security," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Maret 2018.Arcandra menjelaskan, kapasitas kilang nasional saat ini sekitar satu juta barel per hari (bph), dimana setiap harinya mampu mengolah minyak mentah sekitar 800 ribu bph. Sementara, produksi minyak mentah nasional ada di kisaran 800 ribu bph, 400 ribu bph di antaranya adalah hak pemerintah."Kalau kita lihat produksi (minyak mentah) kita 800 ribu bph, yang benar-benar menjadi hak pemerintah hanya sekitar 400 ribu (bph), sisanya hak KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yang bisa dijual ke mana saja (ekspor). Sehingga untuk pengolahan di kilang kita masih butuh 400 ribu (bph) lagi dari impor," jelas Arcandra.Dengan kebutuhan 1,6 juta hingga 1,7 juta bph produk minyak olahan per harinya, kata Arcandra, Indonesia masih kurang sekitar 900 ribu bph."Perbedaan antara kalau kita impor (produk olahan) dengan produk kilang (sendiri) ini mencapai lima persen. Kalau dihitung dari harga produk RON 92 di kisaran USD72 sampai USD74 per barel, maka spread-nya sekitar USD3,5 per barel, sehari kira-kira USD3 juta, atau sekitar USD1 miliar setahun. Jadi, kalau mau bikin kilang atau impor, ya (pilih) kilang," ungkap dia.Menurut Arcandra, Pemerintah saat ini sudah memiliki komitmen tinggi untuk penbangunan kilang. Beberapa proyek dilakukan mulai dari peremajaan atau Refinery Development Master Plan (RDMP) sampai pembangunan kilang baru.Empat RDMP yang tengah dikerjakan adalah Cilacap, Balongan, Balikpapan, dan Dumai. Sedangkan dua pembangunan kilang baru (New Grass Roots/NGRR) adalah Tuban dan Bontang.(AHL)