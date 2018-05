Jokowi Ingin Eksplorasi Migas Meningkat

Presiden Joko Widodo ingin eksplorasi di sektor minyak dan gas bumi (Migas) meningkat. Ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan SKK Migas menyederhanakan prosedur perizinan."Kita ingin produksi meningkat, karena sudah sekian tahun tidak ada eksplorasi besar. Kita lihat menurun, menurun, menurun sehingga kita impornya semakin banyak," kata Jokowi usai menghadiri Pembukaan The 42nd Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.Menurut dia, ada beberapa permasalahan di Kementerian ESDM dan SKK Migas yang membuat eksplorasi migas menurun. Bahkan, PT Pertamina (Persero) sejak 1970 tidak pernah mengeksplorasi besar."Ini pasti ada apa-apanya. Itu saya perintahkan untuk menyederhanakan prosedur perizinan di ESDM dan SKK Migas," ujar dia.Ia meminta para pelaku usaha menjelaskan kesulitannya berinvestasi di sektor migas. Pasalnya, ia telah meminta Menteri ESDM Ignasius Jonan memangkas 186 regulasi, di antaranya 14 regulasi yang menghambat investasi migas."Kalau dianggap masih ruwet, di sebelah mana supaya produksi meningkat dan eksplorasi lebih. Orang lebih tertarik untuk masuk ke hulunya. Nanti tanya ke pelaku," ucap dia.Jokowi sebelumnya menyindir Pertamina yang sudah lama tidak pernah mengeksplorasi besar. Jokowi mengaku pusing Pertamina hanya mengeksplorasi sumur-sumur kecil. Sedangkan yang besar tidak pernah disentuh."Justru yang sering membuat saya geleng-geleng kepala di industri migas ini contohnya Pertamina. Informasi yang saya terima sejak tahun 70-an tidak pernah eksplorasi yang besar sampai saat ini," kata Jokowi saat membuka The 42nd Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition.Ia mempertanyakan penyebab Pertamina enggan melakukan eksplorasi besar. Jika keberatan pada peraturan yang ada, tegas dia, saat ini pemerintah menggencarkan pemangkasan regulasi dan peraturan. Tujuannya, memudahkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia.(FZN)