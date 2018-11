Minyak Dunia Anjlok, Harga BBM Dipastikan Turun

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi akan diturunkan seiring anjloknya harga minyak dunia. Formula penurunan harga ini telah sampai ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)."Saya sudah memanggil Pertamina, Shell, Total, dan AKR, mereka sudah komitmen untuk menurunkan harga. Ada yang minggu depan, ada yang paling telat bulan Januari," ujar Dirjen Migas Kementrian ESDM Djoko Siswanto saat ditemui di Pertamina Energy Forum di Raffles Hotel, Rabu, 28 November 2018.Namun demikian, Djoko tidak menjabarkan angka penurunan harga tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu surat resmi dari perusahaan distributor BBM."Jadi kalau mau tahu kapan pastinya tanya mereka saja ya. Kalau sudah ada suratnya nanti baru saya umumkan berapa penurunannya," tambah dia.Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Selasa waktu setempat. Pelemahan ini terjadi di tengah harapan bahwa eksportir minyak akan setuju untuk memangkas produksi pada pertemuan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pekan depan.Melansir Xinhua, Rabu, 28 November 2018, harga minyak jatuh ke level terendah sejak Oktober lalu karena kekhawatiran kelebihan pasokan.Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari turun 7 sen dolar AS menjadi USD51,56 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari merosot 0,27 dolar AS menjadi USD60,21 per barel di London ICE Futures Exchange.(Des)