HPE Komoditas Tambang Tercatat Turun di Mei 2018

Fluktuasi harga internasional memengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) periode Mei 2018. Dibandingkan dengan HPE periode April 2018, sebagian besar komoditas HPE menurun dan ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2018, pada 24 April 2018."HPE beberapa produk pertambangan menurun yang disebabkan oleh adanya fluktuasi harga internasional. Hanya produk konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan bauksit yang menguat,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis 3 Mei 2018.Sejumlah produk pertambangan yang dikenakan BK adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, nikel, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian.Perhitungan harga dasar HPE untuk komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil bersumber dari Asian Metal. Sedangkan konsentrat tembaga, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, nikel, dan bauksit bersumber dari London Metal Exchange (LME).Pada periode Mei 2018 konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) ditetapkan dengan harga rata-rata USD2.431 per WE atau turun sebesar 1,22 persen, konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata USD991,58 pee WE atau turun sebesar 4,79 persen, dan konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) dengan harga rata-rata USD939,30 per WE atau turun sebesar 4,73 persen.Sedangkan produk yang mengalami kenaikan dibandingkan HPE periode sebelumnya adalah konsentrat mangan (Mn ≥ 49 persen) dengan harga rata-rata USD397,50/WE atau naik sebesar 8,62 persen, konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90 persen) dengan harga rata-rata USD1.023,35 per WE atau naik sebesar 0,32 persen, dan lain-lain.(ABD)