2019, Pertamina Beli Minyak Mentah dari 11 KKKS

PT Pertamina (Persero) akan membeli seluruh lifting minyak mentah yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga pasar. Hingga akhir tahun, Pertamina tengah bernegosiasi dengan 11 KKKS besar untuk mewujudkan hal tersebut."Dari 11 KKKS, kita sudah melakukan pembahasan lebih lanjut. Beberapa sudah kita lakukan implementasinya mulai Januari tahun depan," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Pertamina Energy Forum di Raffles Hotel Jakarta, Rabu, 28 November 2018.Aturan dari ESDM mengacu pada penurunan lifting minyak dari tahun ke tahun. Berdasarkan data SKK Migas per 31 Oktober 2018, produksi minyak bumi tercatat 776 ribu barel per hari (bph), atau masih di bawah target APBN yang sebesar 800 ribu per hari.Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menambahkan lapangan migas milik Pertamina banya yang uzur. Karenanya, Pertamina membutuhkan pasokan minyak dari luar negeri sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan.Adapun minyak mentah yang dihasilkan KKKS mencapai 225 bph. Dengan membeli minyak mentah dari KKKS, Pertamina bisa menekan impor."Kita jadi tidak perlu membayar biaya transportasi yang mahal dibandingkan kalau kita impor, karena sudah ada di dalam negeri," pungkasnya.(Des)