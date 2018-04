Harga Batu Bara Acuan April Turun jadi USD94,75/Ton

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis harga batu bara acuan (HB) April sebesar USD94,75 per ton. Harga ini turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar USD101,86 per ton.Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan penurunan ini disebabkan karena musim dingin berakhir dan permintaan batu bara Tiongkok mengalami penurunan."HBA April USD94,75 per ton. Turun karena permintaan Tiongkok menurun. Karena musim dingin sudah berakhir," kata Agung di Jakarta, Selasa, 3 April 2018.Selain dua penyebab itu, Agung juga menuturkan HBA April ini menurun karena Tiongkok mulai meningkatkan produk domestik."Kemudian Tiongkok meningkatkan produksi domestik," pungkas dia.Harga HBA di April 2018 tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1775 K/32/MEM/2018 tentang Harga Mineral Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk April Tahun 2018.HBA ini diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEI), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya.(SAW)