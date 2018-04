Mengalah Demi PLN

Beberapa perusahaan batu bara akhirnya buka-bukaan terhadap target keuntungan dan pendapatan perusahaan yang menurun akibat dari keputusan pemerintah yang menetapkan harga batu bara khusus untuk listrik atau PT PLN (Persero) sebesar USD70 per ton dan pasokan untuk domestic market obligation (DMO) sebesar 25 persen.Keluhan tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR-RI siang ini. Sebagian besar dari 15 perusahaan yang hadir mengaku harus mengencangkan ikat pinggang dan memutar otak supaya potensi kehilangan (loss) keuntungan dan pendapatan tidak terlalu dalam.Salah satu yang mengemukakan bahwa adanya potensi kehilangan pendapatan adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC). Direktur KPC Eddie J Soebari menyampaikan dengan peraturan itu potensi loss atas pendapatannya ditaksir Rp2,5 triliun."Untuk KPC sendiri, kalau kita bicara DMO 25 persen, itu adalah kurang lebih 12,7 juta ton yang harus kita supply ke PLN. Dengan membandingkan harga cuma USD70 HBA, ada potensi kehilangan pendapatan sebesar kurang lebih Rp2,5 triliun," ungkap Eddi di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Selasa, 3 April 2018.Kemudian CEO PT Arutmin Indonesia, Ido Hutabarat juga menyampaikan hal yang sama. Potensi loss atas pendapatan sebesar USD67,8 juta. Potensi loss itu dihitung mengacu pada harga batu bara acuan (HBA) April 2018 sebesar USD94,75 per ton."Penurunan kesempatan pendapatan kami adalah USD67,8 juta atau kira-kira Rp920 miliar," ucap Ido.Saat ini Arutmin menjadi salah satu pensuplai batu bara untuk pembangkit listrik PLN. Pada 2015, Arutmin memasok 31 persen dari total produksi yaitu 7,6 juta ton. Lalu pada 2016 Arutmin memasok 7,9 juta ton atau 28 persen dari total produksi dan pada 2017 kembali memasok 6,1 juta ton atau 23 persen dari produksi. Lalu, di 2018 rencana 26 persen dari produksi untuk PLN mencapai 7,4 juta ton.Kemudian perusahaan yang menyatakan bahwa terjadi kehilangan pendapatan akibat aturan ini adalah PT Berau Coal. Perusahaan yang berlokasi di Kalimantan Timur ini mencatat potensi kehilangan pendapatan di 2018 mencapai USD70 juta. "Dampak revenue dengan DMO USD70 ini dalam satu tahun di 2018, kami akan berkurang sekitar USD70 juta," sebut Direktur Hukum Berau Coal Edy Santoso.Senada, Direktur Utama PT Kideco Jaya Agung Kurnia Ariawan juga menaksir kehilangan pendapatan Rp1,1 triliun di 2018 dari produksi 32 juta ton. "Mengenai perhitungan kami terhadap penetapan harga USD70 per ton untuk kelistrikan, impact ke penjualan Kideco itu sekitar Rp1,1 triliun," ujar Kurnia.Sementara, PT Adaro Indonesia, perusahaan yang memasok batu bara terbesar kepada PLN tidak menyebutkan gamblang potensi kehilangan pendapatan itu. Marketing Director PT Adaro Indonesia Hendri Tan menyebutkan perusahaan harus melakukan efisiensi supaya dampak dari aturan itu tidak menggerus pendapatan perseroan."Mengenai harga patokan untuk kelistrikan nasional, kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah. Mengenai dampaknya, kami akan terus melakukan efisiensi," jelas Hendri.Adapun 15 perusahaan yang hadir dalam rapat itu adalah PT Bukit Asam, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Primacoal, PT Kideco Jaya Agung, PT Indominco Mandiri, PT Antang Gunung Maratus, PT Borneo Indobara, PT Insani Bara Perkasa, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Mandiri Inti Perkasa, PT Pesona Katulistiwa Nusantara, PT Trubaindo Coal Mining, dan PT Bumi Rantau Energi.(SAW)