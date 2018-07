PLN Jajaki Tawaran PGN untuk Pasok Gas ke PLTGU Cilegon

PT PLN (Persero) tengah menjajaki beberapa tawaran penyediaan gas untuk dipasok ke beberapa pembangkit di tanah air salah satunya pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Cilegon.Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan salah satu yang sedang dijajaki yakni gas dari PGN. "Salah satunya dari PGN," kata Iwan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Juli 2018.Saat ini pasokan gas untuk PLTGU Cilegon dipasok dari dua sumber PGN serta China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) SES Ltd. Adanya kebocoran pipa bawah laut milik CNOOC membuat aliran pasokan berkurang karena aliran dari CNOOC terpaksa dihentikan.Insiden kebocoran pada pipa tersebut diperkirakan mengurangi pasokan gas yang dibutuhkan PLTGU Cilegon sebanyak 50 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara dengan 30 BBTUD.Di sisi lain kontrak kerja sama dengan CNOOC akan berakhir pada September mendatang. Namun demikian Iwan belum bisa memastikan apakah CNOOC akan melanjutkan kerjasama atau tidak."Belum kita bicarakan, kalau CNOOC mau lagi maka bisa diperpanjang dan PGN sifatnya sementara. Kalau CNOOC enggak bisa perpanjang maka semua digantikan," tutur Iwan.Selain PLTGU Cilegon lanjut Iwan beberapa penjajakan yakni utilisasi unit penampungan dan regasifikasi gas terapung atau Floting Storage and Regasification (FSRU) Lampung dengan dengan PGN."Sedang dibicarakan dan sudah hampir sepakat," ujar dia yang juga merupakan Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia.Sebelumya PGN menyatakan kesiapan mengamankan pasokan gas ke PLTGU milik PLN yang terganggu akibat kebocoran pipa gas milik pemasok K3S pada Senin kemarin.PLTGU Cilegon diketahui memasok listrik ke sistem pembangkitan Jawa Bali sebesar 150 KVa dengan kebutuhan pasokan gas 120 BBTUD. Sesuai kontrak, K3S memasok gas ke PLTGU Cilegon sebanyak 60-90 BBTUD. Sementara PGN memasok gas 27,27-40 BBTUD untuk kebutuhan pembangkit tersebut."Sementara PGN memiliki kemampuan untuk memasok sampai 60 BBTUD ke PLTGU Cilegon. Jadi kami siap menggantikan gas akibat kebocoran, jika dibutuhkan demi menjaga pasokan listrik ke masyarakat," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama.(SAW)