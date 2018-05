Pemerintah Teken Tujuh PJB Gas Senilai Rp1,49 Triliun

: Pemerintah menandatangani tujuh Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) senilai USD111,08 juta atau setara Rp1,49 triliun dalam penutupan the 42nd IPA Convention and Exhibition.Total volume gas yang disalurkan selama masa kontrak tujuh PJBG tersebut mencapai 65,41 trillion British Thermal Units (TBTU)."Sesuai komitmen industri hulu migas untuk mendukung pasokan energi nasional, semua gas dalam tujuh PJBG ini akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri," ujar Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Mei 2018.Gas tersebut nantinya dipasok untuk kebutuhan pupuk, lifting minyak, kilang bahan bakar minyak (BBM), kelistrikan, jaringan gas kota, dan industri. Alokasi tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Serta Harga Gas Bumi."Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas ketersediaan gas bumi sebagai bahan bakar, bahan baku, atau keperluan lainnya untuk kebutuhan dalam negeri yang berorientasi pada pemanfaatan gas bumi secara optimal," tutur dia.Ia meramalkan kebutuhan energi domestik ke depan akan terus meningkat. Saat ini kebutuhannya telah meningkat 7,37 persen dalam 14 tahun terakhir.Hingga akhir Februari 2018, pasokan gas untuk domestik mencapai 3.860 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) atau 58 persen, di atas pasokan gas untuk ekspor yang sebesar 2.738 BBTUD (42 persen).Sebab itu, pemerintah perlu melakukan eksplorasi besar-besaran untuk menambah cadangan migas baru baik di darat (onshore) maupun laut (offshore). Amien pun meminta stakeholder mendukung kegiatan eksplorasi dengan memudahkan perizinan, memuluskan pembebasan lahan, meminimalkan pungutan, dan memfasilitasi penyelesaian aspek sosial."Kita semua harus mendukung eksplorasi migas yang massif. Semua itu merupakan langkah bersama untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," pungkas Amien.(AHL)