PLN Siapkan Motor Elektrik untuk Oprasional Asian Games

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) akan menyiapkan motor dengan bahan bakar listrik untuk operasional Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc). Penempatan di masing-masing venue diharapkan dapat mempercepat pergerakan petugas."Kami siapkan 50 unit motor listrik, setiap venue kita standby-kan 5 unit untuk operasional Inasgoc," ujar General Manager PLN Distribusi Jakarta, M Ikhsan Asaad saat menggelar apel kesiapan Asian Games di Silang Monas, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.Kehadiran motor listrik tersebut ditujukan dalam upaya pemenuhan standar Organizing Committee of Asia (OCA) dalam mengurangi emisi gas karbon atau CO2. Fasilitas ini juga dinilai penting lantaran kawasan venue pertandingan nantinya bakal steril dari kendaraan pribadi."Ini menjadi bagian dari upaya kami mendukung go green," ujarnya.PLN telah menguji coba motor jenis Viar Q1 ini di kawasan Monas. Kendaraan ramah lingkungan dengan model scuter otomatis ini menggunakan baterai dari lithium ion yang dapat diisi ulang.Saat digunakan, motor bisa melaju hingga kecepatan 60 Km per jam dengan jarak terjauh 60 Km. Energi baterai yang bisa diisi dengan listrik PLN ini pun penuh dalam waktu lima jam.Penggunanya juga tak perlu repot lantaran kapasitas listrik minimal untuk dapat mengisi baterai motor ini hanya 220 VA. Sehingga, pengisian bahan bakar bisa dilakukan di rumah.Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Bagian Barat Haryanto WS menyebut sebanyak 2.500 personel PT PLN Regional Jawa Bagian Barat disiagakan untuk menjaga pasokan listrik di venue pertandingan Asian Games kawasan Jakarta dan Jawa Barat. Seluruh peralatan telah dicek agar maksimal bekerja dengan baik."Persiapan telah dilakukan untuk menghadapi perhelatan Asian Games, bidang tenaga listrik tahap pertama dilakukan penguatan pasokan, persiapan pembangkit dan energi primer," ujarnya.Pengamanan pasokan listrik yang bakal dijaga meliputi 37 venue dan wisma atlet. Dukungan PLN juga dilakukan dengan memasang 90 posko listrik yang juga turut ditempatkan di seluruh tempat latihan.(SAW)