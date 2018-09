Kata Kementerian ESDM soal Defisit Neraca Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan defisit neraca sektor minyak dan gas bumi pada 2018 lebih baik dibandingkan dengan di 2017. Sampai dengan triwulan II-2018, penerimaan negara dari lifting minyak dan gas mencapai USD6,57 miliar dengan nilai ekspor migas mencapai USD5,89 miliar dan impor migas USD12,73 miliar."Dengan menjumlahkan penerimaan negara dan ekspor, lalu dikurangi impor, maka neraca sektor migas terdapat defisit hanya sebesar 0,27 miliar dolar AS," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis, 6 September 2018.Sedangkan untuk perhitungan sepanjang 2017, angka defisit neraca sektor migas tercatat USD1,55 miliar dengan rincian penerimaan negara USD9,92 miliar, ekspor USD10,8 miliar, dan impor USD22,27 miliar. "Dengan demikian, secara keseluruhan, angka defisit neraca sektor migas kita pada 2018 lebih baik sedikit dari 2017," tuturnya.Arcandra menambahkan hingga saat ini minyak bumi masih menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan negara. Kemenkeu mencatat pada semester satu 2018, minyak bumi telah menyumbang 34 persen dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Menurut dia pengelolaan minyak bumi oleh perusahaan nasional juga semakin menegaskan tujuan bangsa sesuai Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan dibandingkan dengan PDB Indonesia pada 2017 yang mencapai Rp13.588,8 triliun maka angka defisit neraca sektor migas tersebut hanya 0,16 persen terhadap PDB."Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 265 juta jiwa maka defisit sektor migas untuk BBM pada 2017 hanya sebesar Rp83.000 per orang per tahun," tuturnya.Menurut Agung untuk mengantisipasi defisit neraca migas salah satu yang dilakukan Kementerian ESDM adalah memperluas mandatori B20 atau pencampuran minyak sawit 20 persen ke dalam BBM jenis solar, yang diperkirakan menghemat devisa sekitar USD2 miliar pada 2018 dan USD3,5 miliar pada 2019.Oleh karena itu, ia optimistis, tren neraca sektor migas yang menunjukkan sinyal positif pada semester pertama 2018, juga akan berlanjut pada semester kedua 2018. "Melihat ini semua apakah perlu BBM naik. Saya pikir tidak perlu naik. Kebijakan di sektor ini diambil dalam rangka untuk melindungi negara dari defisit devisa dan juga untuk memperkuat rupiah," tutupnya.(ABD)