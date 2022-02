Sehari Pascainvasi Rusia ke Ukraina, Aset Kripto Rebound

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan perdagangan bitcoin, ethereum, dan kripto berkapitalisasi pasar utama lainnya menguat tajam sehari setelah dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Padahal kemarin, Bitcoin dan kawan-kawan justru ambruk cukup dalam."Hal ini didorong oleh pasar yang memanfaatkan momentum dari beberapa pergerakan yang kacau dari hari sebelumnya ketika invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi ekonomi yang keras dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa," jelas Ibrahim dalam analisisnya, Jumat, 25 Februari 2022.Ibrahim bilang Bitcoin dan beberapa kripto utama lainnya mulai bangkit dari zona koreksinya pada hari ini. Hal tersebut mengikuti pergerakan pasar saham AS kemarin dan Asia hari ini."Kapitalisasi pasar kripto keseluruhan turun menjadi USD1,5 triliun atau ambles sembilan persen. Bitcoin menjadi yang paling besar penurunan kapitalisasi pasarnya, yakni sebanyak tujuh persen, meskipun bitcoin telah memangkas koreksinya dan kembali ke level psikologis USD38 ribu pada hari ini," terangnya.Menurut Ibrahim, investor mengabaikan sejenak sentimen dari serangan Rusia terhadap Ukraina. Mereka juga memanfaatkan momentum dengan membeli kripto di harga koreksi atau buy on dip.Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 09.00 WIB, hanya koin digital (token) BNB dan Cardano yang masih terkoreksi pada hari ini. BNB melemah 0,25 persen ke level harga USD364,87 per koin atau setara dengan Rp5,24 juta per koin dan Cardano terkoreksi 0,59 persen ke USD0,8581 per koin atau setara Rp12.331 per koin.Sedangkan sisanya berhasil rebound. Bitcoin melonjak 4,17 persen ke level harga USD38.512,9 per koin atau setara Rp553,43 juta per koin, Ethereum melesat 2,12 persen ke level USD2.625,19 per koin atau Rp37,72 juta per koin.Berikutnya Solana melompat 5,42 persen ke USD89,56 per koin atau Rp1,28 juta per koin, Terra meroket 10,33 persen ke USD65,14 per koin atau Rp936.062 per koin, dan Avalanche terapresiasi 3,43 persen ke USD76,83 per koin atau Rp1,10 juta per koin."Untuk perdagangan besok, Bitcoin kemungkinan dibuka fluktuatif namun melemah di kisaran USD38.050,20 per koin sampai USD39.600,30 per koin," pungkas Ibrahim.