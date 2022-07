Kementerian Kominfo-Kalla Group Akselerasi Pegiat Startup di Indonesia Timur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Makassar: Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berkolaborasi dengan Kalla Group melalui HUB.ID mengakselerasi para penggiat startup di Indonesia Timur untuk menggarap sejumlah ekosistem bisnis dari Kalla dan unit bisnisnya.Kegiatan ini merupakan ajang untuk memperkenalkan HUB.ID Accelerator 2022 yang melanjutkan kesusksesan pada edisi tahun sebelumnya. Makassar menjadi salah satu kota yang dikunjungi dalam momen roadshow kali ini setelah Yogyakarta, Medan, Surabaya, Bandung, dan Denpasar."Kota Makassar dipilih karena tingginya antusiasme penggiat startup dan menjadi gerbang perkembangan ekonomi digital di Indonesia Timur," ujar Chief Strategy & Technology Kalla Group Achmad Sugiarto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Juli 2022.Hal ini sejalan dengan Kalla melalui program Startup Hunt yang digelar perdana tahun ini menyambut HUT Kalla Group ke 70 tahun. Achmad Sugiarto juga membahas tren startup di 2022 dan landscaping on how Indonesian Digital Startup can cope with the trend."Kami dalam Startup Hunt 7 Mega Ekosistem Kalla Group sangat mendukung program Kementerian Kominfo ini. Kolaborasi dengan Hub.ID dan Kominfo kami yakin adalah win-win solution untuk industri khususnya ekosistem Kalla Group. Ini sejalan dengan ide kami #aktifbersamamajubersama bertujuan mensinergikan kapabilitas dan kemungkinan strategic partnership startup yang siap masuk ke dalam tujuh ekosistem bisnis kami di Kalla Group," tambah Achmad Sugiarto.Adapun turut hadir dalam sesi diskusi panel, Inspektorat Kementerian Kominfo Fajar, Ditjen Aptika Program Koordinator HUB.ID Kementerian Kominfo Luat Sihombing, dan Co Founder CTO MyRobin Ardy Satria.