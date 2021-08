MIND ID Kucurkan Dana hingga Rp1,5 Miliar untuk 3 Pengembang Aplikasi Digital Pertambangan Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dalam rangka mendukung kemajuan industri pertambangan Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, atau Mining Industry Indonesia mengucurkan dana pengembangan hingga Rp1,5 miliar untuk tiga pengembang aplikasi digital terbaik dalam ajang MIND ID Goes Digital.Aplikasi digital yang dikembangkan berperan sebagai problem solver (solusi) bagi kegiatan operasional Grup MIND ID, sekaligus untuk kemajuan industri pertambangan Indonesia.Seremoni pengumuman pemenang dan apresiasi penghargaan dilakukan pada 6 Agustus 2021 secara virtual.Tiga pengembang terpilih di ajang MIND ID Goes Digital adalah sebagai berikut:MIND ID Goes Digital merupakan upaya MIND ID dalam memberikan nilai tambah kepada dunia pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia, khususnya terkait digitalisasi proses bisnis.“Diharapkan pengembangan aplikasi digital ini dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri pertambangan dalam mewujudkan salah satu mandatnya untuk menjadi perusahaan kelas dunia," kata Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan.MIND ID Goes Digital merupakan ajang kompetisi pengembangan aplikasi digital pertambangan pertama di Indonesia. Ajang tersebut digagas oleh BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, atau Mining Industry Indonesia, yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.Melalui MIND ID Goes Digital diharapkan mampu mendorong para pengembang aplikasi digital karya anak bangsa bisa memecahkan tantangan dunia pertambangan serta melahirkan inovasi pada aspek Sustainable Mining Development, Plant and processing, Asset Management, Exploration, Mining Optimization, dan Safety Technology.MIND ID Goes Digital berlangsung selama tujuh bulan, sejak Februari hingga Agustus 2021. Terdapat empat tahapan seleksi, yakni pendaftaran, pitch deck proposal penelitian, perkenalan fitur produk, dan presentasi dengan prototype aplikasi serta hardware yang sudah dikembangkan peserta. MIND ID Goes Digital 2021 diikuti sebanyak 60 peserta/grup dari seluruh Indonesia.(ROS)