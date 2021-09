Bantu UMKM Bertransformasi Digital, Ralali Hadirkan Solution Center

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki mengatakan bahwa saat ini UMKM yang memasuki ekosistem digital hanya sejumlah 4,8 juta. Target pemerintah mencapai 30 juta UMKM untuk go digital pada 2024.Masih dibutuhkan sekitar 25,2 juta UMKM yang perlu dikejar untuk mencapai target go digital dari pemerintah. Melihat hal tersebut, Ralali.com berinovasi menciptakan peluang baru lewat Ralali Solution Center.Dengan tekad membantu pemerintah capai 30 juta UMKM pada 2021, Ralali Solution Center ini berperan sebagai Trade Center Enabler, wadah bagi para pelaku usaha yang masih berjualan secara offline dapat bergabung menjadi seller Ralali.com, sehingga dapat memasarkan produknya secara online.Ralali.com yang memberikan solusi terbaik bagi pelaku usaha yang belum teredukasi dengan dunia digital, dapat mendaftarkan tokonya untuk bergabung dengan Ralali.com. Ralali Solution Center akan membantu mewujudkan pelaku usaha untuk memiliki digital visibility."Ralali Solution Center merupakan perpanjangan tangan dari Ralali.com. Sebagai Trade Center Enabler, Ralali Solution Center akan bergerak mengakuisisi seller – seller offline untuk bertransformasi digital. Ralali.com terjun secara langsung dengan harapan dapat membawa dampak positif dalam memajukan perekonomian Indonesia lewat UMKM Go Digital," jelas Johannes Chang, selaku CCO Ralali.com.Ralali Solution Center merupakan salah satu upaya untuk menggairahkan perekonomian Indonesia dengan mengajak para pelaku usaha offline untuk bergabung ke Ralali.com. Sebagai trade center enabler, Ralali Solution Center berperan untuk mengaktivasi dan membantu bisnis offline Indonesia agar dapat bertahan di masa pandemi ini.Ralali Solution Center hadir di LTC Glodok Hayam Wuruk , Jakarta Barat. LTC Glodok merupakan salah satu pusat perdagangan MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) terlengkap dengan perputaran lini bisnis B2B yang tinggi di dalamnya.Lebih dari 3.000 pelaku usaha menjual barangnya di LTC Glodok. Ralali Solution Center menjembatani antara seller dengan corporate atau klien dari Ralali.com. Klien ataupun pembeli dapat merequest permintaan barang melalui RFQ (Request For Quotation), salah satu fitur unggulan dari Ralali.com.Dengan begitu, permintaan barang dapat segera diteruskan kepada seller – seller dari LTC yang telah bergabung, sehingga pengadaan barang dapat lebih cepat dan mudah. Ralali Solution Center adalah pusat informasi untuk bergabung ke dalam ekosistem Ralali.com.Bagi pelaku usaha offline yang tertarik menjadi seller dapat mendaftarkan secara online lewat Ralali.com atau dapat langsung mengunjungi kami di booth LTC Glodok Hayam Wuruk, Lt. UG Unit A23-6. Serta juga dapat menghubungi lewat hotline Hello Ralali 1500 465 atau kirim email ke [email protected] untuk info lebih lanjut.Ralali Sebagai MarketplaceSejatinya trend Marketplace di Indonesia saat ini adalah eCommerce B2C (Business-to-Consumer) dan C2C (Consumer-to-Consumer), tetapi Ralali.com justru memilih bisnis model yang berbeda di Indonesia yakni B2B (Business to Business). Cara itu digunakan Ralali.com agar tetap bisa bertahan di tengah persaingan.Meski usianya masih terbilang muda, Ralali.com menjadi Marketplace B2B terbesar dan terpercaya di Indonesia yang menyediakan beragam kategori bisnis mulai dari kebutuhan produk MRO (Maintenance Repair and Operation). HoReCa (Hotel Restaurant & Café), dan lainnya.Konsep B2B merupakan konsep penawaran produk yang melibatkan bisnis satu dengan lainnya atau transaksi antar perusahaan dengan sistem Maintenance, Repair dan Operation.Salah satu value dari Ralali.com yaitu Customer Obsessed, dimana keberhasilan customer merupakan keberhasilan dari Ralali.com. Ralali.com selalu terobsesi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi customer nya.Marketplace yang didirikan sejak tahun 2013 ini memang selalu berfokus pada segmen B2B. Sehingga semua channel berfokus pada user supplier, dan pelaku bisnis. Kini Ralali.com telah memiliki lebih dari 1.3 juta user register, lebih dari 20.000 Vendors, 360 ribu produk dan lebih dari 6 juta visitors setiap bulannya dari seluruh Indonesia.