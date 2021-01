OJK Beri Izin Usaha Satu Perusahaan Pinjaman Online

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha kepada satu penyelenggara fintech lending atau pinjaman online, yakni PT Indonesia Fintopia Technology. Dengan begitu, maka jumlah perusahaan yang berizin menjadi 37 perusahaan."Selain itu, terdapat penambahan layanan melalui apps (aplikasi) pada sistem operasi android oleh PT Coco Digital Technology," jelas OJK dalam siaran pers yang dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, Rabu, 6 Januari 2021.Adapun sampai dengan 28 Desember 2020, total jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 149 perusahaan. Sebanyak 113 perusahaan di antaranya merupakan entitas fintech lending yang terdaftar.OJK juga mengimbau agar masyarakat menggunakan jasa penyelenggara pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Hal ini penting agar konsumen terlindungi dari praktik curang fintech abal-abal."Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima," tegas OJK.Berikut daftar 149 perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan berizin di OJK. Nomor 1-37 merupakan penyelenggara fintech lending yang sudah memiliki izin, sementara nomor 38-149 merupakan penyelenggara pinjaman online yang terdaftar.1. Danamas (PT Pasar Dana Pinjaman).2. investree (PT Investree Radhika Jaya).3. amartha (PT Amartha Mikro Fintek).4. DOMPET Kilat (PT Indo Fin Tek).5. KIMO (PT Creative Mobile Adventure).6. TOKO MODAL (PT Toko Modal Mitra Usaha).7. UANGTEMAN (PT Digital Alpha Indonesia).8. modalku (PT Mitrausaha Indonesia Grup).9. KTA KILAT (PT Pendanaan Teknologi Nusa).10. Kredit Pintar (PT Kredit Pintar Indonesia).11. Maucash (PT Astra Welab Digital Arta).12. Finmas (PT Oriente Mas Sejahtera).13. KlikACC (PT Aman Cermat Cepat).14. Akseleran (PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia).15. Ammana.id (PT Ammana Fintek Syariah).16. PinjamanGO (PT Dana Pinjaman Inklusif).17. KoinP2P (PT Lunaria Annua Teknologi).18. pohondana (PT Pohon Dana Indonesia).19. MEKAR (PT Mekar Investama Sampoerna).20. AdaKami (PT Pembiayaan Digital Indonesia).21. ESTA KAPITAL FINTEK (PT Esta Kapital Fintek).22. KREDITPRO (PT Tri Digi Fin).23. FINTAG (PT Fintegra Homido Indonesia).24. RUPIAH CEPAT (PT Kredit Utama Fintech Indonesia).25. CROWDO (PT Mediator Komunitas Indonesia).26. Indodana (PT Artha Dana Teknologi).27. JULO (PT Julo Teknologi Finansial).28. Pinjamwinwin (PT Progo Puncak Group).29. DanaRupiah (PT Layanan Keuangan Berbagi).30. Taralite (PT Indonusa Bara Sejahtera).31. Pinjam Modal (PT Finansial Integrasi Teknologi).32. ALAMI (PT Alami Fintek Sharia).33. AwanTunai (PT Simplefi Teknologi Indonesia).34. Danakini (PT Dana Kini Indonesia).35. Singa (PT Abadi Sejahtera Finansindo).36. DANAMERDEKA (PT Intekno Raya).37. EASYCASH (PT Indonesia Fintopia Technology).38. Invoila (PT Sol Mitra Fintec).39. TunaiKita (PT Digital Tunai Kita).40. iGrow (PT iGrow Resources Indonesia).41. cicil (PT Cicil Solusi Mitra Teknologi).42. Cashwagon (PT Kas Wagon Indonesia).43. GRADANA (PT Gradana Teknoruci Indonesia).44. Findaya (PT Mapan Global Reksa).45. AKTIVAKU (PT Aktivaku Investama Teknologi).46. KrediFazz (PT FinAccel Digital Indonesia).47. iTernak (PT Perlu Fintech Indonesia).48. KREDITO (PT Fintek Digital Indonesia).49. CROWDE (PT Crowde Membangun Bangsa).50. PINJAM GAMPANG (PT Kredit Plus Teknologi).51. TaniFund (PT Tani Fund Madani Indonesia).52. danaIN (PT Mulia Inovasi Digital).53. Indofund.id (PT Bursa Akselerasi Indonesia).54. AVANTEE (PT Grha Dana Bersama).55. danabijak (PT Digital Micro Indonesia).56. Cashcepat (PT Artha Permata Makmur).57. DANA SYARIAH (PT Dana Syariah Indonesia).58. ModalRakyat (PT Modal Rakyat Indonesia).59. KawanCicil (PT Kawan Cicil Teknologi Utama).60. Sanders One Stop Solution (PT Satustop Finansial Solusi).61. KREDITCEPAT (PT Alfa Fintech Indonesia).62. UangMe (PT Uangme Fintek Indonesia).63. PinjamDuit (PT Stanford Teknologi Indonesia).64. PINJAM YUK (PT Kuaikuai Tech Indonesia).65. Rupiah One (PT Finlink Technology Indonesia).66. Danacita (PT Inclusive Finance Group).67. Danadidik (PT Pasar Dana Teknologi).68. TrustIQ (PT Trust Teknologi Finansial).69. Danai.id (PT Adiwisista Finansial Teknologi).70. Pintek (PT Pinduit Teknologi Indonesia).71. DANAMART (PT Dana Aguna Nusantara).72. samakita (PT Sejahtera Sama Kita).73. vestia (PT Tujuh Mandiri Sejahtera).74. MODALUSAHA.ID (PT Indo Fintek Digital).75. Asetku (PT Pintar Inovasi Digital).76. danafix (PT Danafix Online Indonesia).77. lumbungdana (PT Lumbung Dana Indonesia).78. LAHANSIKAM (PT Lampung Berkah Finansial Teknologi).79. Modal Nasional (PT Solusi Teknologi Finansial).80. DanaBagus (PT Dana Bagus Indonesia)81. ShopeePayLater (PT Lentera Dana Nusantara)82. UKU (PT Teknologi Merlin Sejahtera).83. PASARPINJAM (PT Digital Bertahan Indonesia).84. Kredinesia (PT Kreditku Teknologi Indonesia).85. KASPIA (PT Berkah Kelola Dana).86. gandengtangan (PT Kreasi Anak Indonesia).87. modal antara (PT Anantara Digital Indonesia).88. Komunal (PT Komunal Finansial Indonesia).89. ProsperiTree (PT Newline Fintech Indonesia).90. Cairin (PT Idana Solusi Sejahtera).91. BATUMBU (PT Berdayakan Usaha Indonesia).92. EMPATKALI (PT Empat Kali Indonesia).93. JEMBATANEMAS (PT Akur Dana Abadi).94. klikUMKM (PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat).95. kredible (PT Sinergi Mitra Finansial).96. KLIK KAMI (PT Harapan Fintech Indonesia).97. FinPlus (PT Rezeki Bersama Teknologi).98. Digilend (PT Digilend Mobile Nusantara).99. asakita (PT Digitron Solusi Indonesia).100. Duha SYARIAH (PT Duha Madani Syariah).101. qazwa (PT Qazwa Mitra Hasanah).102. bsalam (PT Maslahat Indonesia Mandiri).103. One Hope (PT Teknologi Indonesia Sentosa).104. LadangModal (PT Digital Yinshan Technology).105. Dhanapala (PT Semangat Gotong Royong).106. Restock.ID (PT Cerita Teknologi Indonesia).107. SOLUSIKU (PT Anugrah Digital Indonesia).108. Pinjam Disini (PT Pendanaan Gotong Royong).109. Adapundi (PT Info Tekno Siaga).110. Tree+ (PT Satrio Jaya Persada).111. edufund (PT Fintech Bina Bangsa).112. FinanKu (PT Smart Karya Digital).113. UATAS (PT Plus Ultra Abadi).114. dumi (PT Fidac Inovasi Teknologi).115. goena (PT Dynamic Credit Asia).116. Pundiku (PT Pundiku Mitra Sejahtera)117. TEMAN PRIMA (PT Prima Fintech Indonesia).118. OK!P2P (PT Oke Ptop Indonesia).119. DoeKu (PT Doeku Peduli Indonesia).120. finsy (PT Global Kapital Tech).121. Mopinjam (PT Amanah Karyananta Nusantara).122. BANTUSAKU (PT Smartec Teknologi Indonesia).123. KlikCair (PT Klikcair Magga Jaya).124. AdaModal (PT Solid Fintek Indonesia).125. kontanku (PT PAM Finansial Teknologi).126. ikimodal (PT IKI Karunia Indonesia).127. ETHIS (PT Ethis Fintek Indonesia).128. KAPITALBOOST (PT Kapital Boost Indonesia).129. PAPITUPI Syariah (PT Piranti Alphabet Perkasa).130. Finteck Syariah (PT Berkah Finteck Syariah).131. Samir (PT Sahabat Mikro Fintek).132. Danon (PT Danon Digital Nusantara).133. Mikro Kapital Indonesia (PT Mikro Kapital Indonesia).134. Optima (PT Evian Teknologi Indonesia).135. ArgaPro (PT Arga Berkah Sejahtera).136. MITRA P2P LENDING (PT Mitra Pendanaan Mandiri).137. BBX FINTECH (PT BBX Digital Teknologi).138. 360 KREDI (PT Inovasi Terdepan Nusantara).139. CANKUL (PT Artha Simo Indonesia).140. Pinjam KAN (PT Gerakan Digital Akselerasi Indonesia).141. PiNBee (PT Teknologi Finansial Asia).142. kfund (PT Kinerja Sukses Gemilang).143. Ringan (PT Ringan Teknologi Indonesia).144. Saku Ceria (PT Solusi Bijak Indonesia).145. indosaku (PT Sens Teknologi Indonesia).146. SolusiKita PT Jayindo Fintek Pratama.147. IVOJI (PT Finansia Aira Teknologi).148. pinjamindo (PT Serba Digital Teknologi).149. KOTAKKOIN (PT Coco Digital Technology).(SAW)