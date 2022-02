Aset Kripto Ikut Terjun Bebas Imbas Serangan Rusia ke Ukraina

Ibrahim menjelaskan setelah sempat mengabaikan sejenak dari konflik Rusia dan Ukraina pada Rabu kemarin, kini investor kembali khawatir dengan meningkatnya kembali tensi kedua negara pecahan Uni Soviet tersebut.

"Apa yang dikhawatirkan oleh pasar benar-benar terjadi dan genderang perang sudah dimulai antara Rusia dan Ukraina. Ini menjadi bencana bagi Bitcoin untuk meluncur ke bawah batas ambang di USD30 ribu per koin. Walaupun, AS telah menjatuhkan sanksi yang berat untuk Rusia," paparnya.Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota Ukraina Kyiv pada hari ini, dimana terjadi ledakan keras secara terus-menerus. Ini terjadi beberapa menit setelah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Putin sendiri mengakui kedua wilayah itu merdeka dari Ukraina.Sebelumnya, AS kembali melancarkan sanksi keduanya kepada Rusia, dimana Pemerintahan Biden mengumumkan akan memberikan sanksi kedua bagi perusahaan yang bertanggung jawab untuk membangun pipa gas Nord Stream 2 Rusia.Sanksi ini diberikan menyusul sanksi tahap pertama terhadap Rusia pada Selasa lalu yang menargetkan bank-bank Rusia, obligasi Rusia, dan tiga individu terkaya Rusia yang berkaitan erat dengan Putin.Dilansir coinmarketcap.com , Bitcoin turun 2,72 persen dalam semalam atau 15,97 persen dalam sepekan. Saat ini, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar itu dibanderol USD36.994 per keping. Kemudian Ethereum jatuh 1,83 persen menjadi USD2.571 per keping, Ethereum sudah merosot lebih dari 18 persen dalam sepekan terakhir ini.BNB juga jatuh 1,81 persen ke posisi USD365,47 per keping. Selanjutnya, XRP melorot 2,16 persen menjadi USD0,6857 per keping dan cardano rontok 1,84 persen menjadi USD0,8633 per keping. Lalu, Solana keok 2,30 persen ke posisi USD85,02 per keping diikuti oleh Binance yang turun tipis 0,08 persen ke posisi USD1 per keping."Dalam perdagangan sore ini, Bitcoin melemah di harga USD34.908,20 per koin atau minus 8,14 persen dengan volume transaksi sebesar USD31,96 miliar dengan kapitalisasi pasar USD663,24 miliar. Sedangkan untuk perdagangan besok, Bitcoin kemungkinan dibuka fluktuatif namun melemah di kisaran USD32.400,20 per koin sampai USD35.500,30 per koin," tutup Ibrahim.