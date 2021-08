Bos Northstar Yakin Tak Ada Dominasi Tunggal di Dunia Teknologi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Managing Director Nortshar Patrick Walujo yakin bahwa tak ada dominasi salah satu perusahaan d i sektor teknologi . Dia yakin tak ada pemain tunggal di dunia teknologi karena sistem persaingan sempurna menciptakan size baik pemain besar, menengah, dan kecil. Sehingga isu adanya monopoli dalam satu sektor seperti ride hailing atau e-commerce sulit dilakukan."Enggak ada. Di (bisnis) konvensional juga enggak ada monopoli. Namun ada yang besar, menengah dan kecil, yang niche player juga ada," jelas dia dalam webinar, dikutip Senin, 30 Agustus 2021.Kemudian pendiri Northstar itu juga mengatakan konsep "winners takes all" tak bisa terjadi di semua sektor. Bahkan sektor e-commerce pun tak ada yang menjadi pemenang tunggal karena masing-masing marketplace memiliki keunggulan dan keunikannya masing-masing."Enggak ada satu sektor yang winner takes all. In some cases ada complementary services. Orang tetap pakai Tokopedia, juga pake Shoppe dan enggak ada ekslusif satu sama lain," jelas dia.Dia juga melihat sistem persaingan sempurna membuat pemain baru mudah bersaing. Fenomena munculnya Tiktok yang mampu meraih total pengguna yang melampaui Youtube menjadi perhatian raksasa digital. Siklus ini bisa terjadi dalam tiga atau lima tahun."Karena persaingan sangat sempurna dan akan ada yang masuk lagi dan banyak orang memperhatikan apa yang akan Tiktok lakukan. Tiga atau lima tahun lagi akan ada sektor mana lagi yang akan dikerjakan. Enggak ada (pemain) di satu sektor yang dominan," jelas dia.Dia yakin ekosistem digital Indonesia bisa sangat kuat dalam beberapa tahun ke depan. Dia ingat bagaimana Alibaba menghasilkan return yang luar biasa selama 10 tahun. Alibaba muncul saat ekonomi digital Tiongkok belum berkembang."Investasi di Tiongkok bagus, Investasi di Alibaba itu return-nya luar biasa di past 10 years digital service belum besar di Tiongkok, ke depan saya yakin Indonesia bisa unggul dan sektor digital tambah kuat," kata dia.Northstar juga fokus di sektor financial, consumer, dan digital. Northstar telah berinvestasi di beberapa perusahaan seperti Zenius, Breadlife, Gojek, PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), serta PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT).Setelah pandemi covid-19 usai, ekonomi Indonesia akan kembali booming lagi dengan segala kesiapan infrastruktur dan fondasi ekonomi yang kuat. "Kita fokus di financial, consumer, dan digital. Mestinya dengan segala investment infrastructure dan ekspor yang sangat kuat, ketika masalah covid terkendali ekonomi indonesia bisa booming," pungkas dia.(SAW)