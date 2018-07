Investor Nantikan Pengumuman Suku Bunga Acuan BI

Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir naik didorong oleh kinerja keuangan Morgan Stanley dan CSX yang dilaporkan di atas ekspektasi pasar. Hal tersebut juga memberikan dampak positif pada kenaikan saham berbasis perbankan lainnya. Sedangkan pasar Eropa yang ditutup positif juga merefleksikan sentimen yang sama.Dari pasar komoditas, Samuel Research Team mengungkapkan, harga emas turun dan harga minyak dunia naik di tengah berlanjutnya kekhawatiran seputar dampak perselisihan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang bisa saja berdampak terhadap aktivitas makroekonomi dan permintaan energi.Dari update data makro terkini, pasar tengah menantikan rilisnya ragam data AS seperti continuing dan jobless claims, new home sales, dan PMI manufacturing. Sementara itu. dari dalam negeri, investor menantikan pengumuman BI 7DRR hari ini dengan pandangan konsensus tetap di 5,25 persen."Pasar EIDO positif dan nilai tukar rupiah ditransaksikan pada Rp14.405 per USD," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 79,40 poin atau 0,32 persen menjadi berakhir di 25.199,29 poin. Indeks S&P 500 meningkat 6,07 poin atau 0,22 persen menjadi ditutup di 2.815,62 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq turun 0,67 poin atau 0,01 persen menjadi berakhir di 7.854,44 poin.Pembangunan dan izin mendirikan bangunan rumah baru AS jatuh pada Juni ke laju paling lambat dalam sembilan bulan, karena suku bunga kredit pemilikan rumah (hipotek) yang lebih tinggi dan biaya yang meningkat untuk tenaga kerja dan material, memberikan tekanan pada pasar perumahan, menurut Departemen Perdagangan.Sedangkan rumah-rumah yang baru dibangun anjlok 12,3 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 1,173 juta unit bulan lalu, sementara izin membangun turun 2,2 persen ke tingkat 1,273 juta unit.(ABD)