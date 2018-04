Penguatan Rupiah Baru akan Terjadi di Kuartal II-2018

: Bank Indonesia (BI) memperkirakan penguatan rupiah baru akan terjadi pada kuartal II tahun ini. Pasalnya sampai dengan akhir kuartal I, rupiah masih tertekan oleh faktor global meski sudah lebih stabil dibandingkan dua bulan lalu."Potensi penguatan mungkin kecil pada kuartal ini. Tapi mungkin menjelang akhir kuartal, kemungkinan ya," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Doddy Zulverdi ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu, 18 April 2018.Dirinya menambahkan, perang dagang dan ketegangan geopolitik masih memberi tekanan terhadap mata uang rupiah. Hanya saja faktor domestik yang sudah membaik membuat pelemahan mata uang rupiah lebih stabil dan tidak terlalu dalam."Dengan situasi global yang belum pasti walau satu sisi trade war sudah mereda tapi belum selesai. Belakangan juga muncul geopolitik di Timur Tengah fakta bahwa dalam kondisi demikian rupiah relatif stabil ini menunjukan bahwa ada support dari domestik," jelas dia.Menurut Doddy, rupiah sudah bergerak sesuai dengan fundamentalnya jika dibandingkan sebelum kenaikan suku bunga AS. Meski begitu bank sentral masih akan memantau pergerakan rupiah di tengah masih berlangsungnya ketidakpastian global.Dilansir Bloomberg, mata uang rupiah melemah 10 poin dengan berada pada Rp13.776 per USD. Kemudian Yahoo Indonesia melansir mata uang rupiah melemah 11 poin dengan berada pada Rp13.771 per USD. Setelah itu Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah stagnan.Dolar AS diperkirakan bergerak stabil di level 89,50 setelah pernyataan Donald Trump bahwa Rusia dan Tiongkok berusaha untuk mendevaluasi mata uangnya yang diinterpretasikan pasar bahwa Trump menginginkan dolar AS yang lemah.(AHL)