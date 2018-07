Rupiah Menguat ke Rp14.390/USD

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berbalik menguat dibandingkan perdagangan pagi.Bloomberg, Kamis, 12 Juli 2018 mencatat rupiah ditutup ke Rp14.390 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp14.445 per USD. Rupiah terpantau menguat hingga mencapai lima poin atau setara 0,03 persen.Sementara mengutip data Yahoo Finance, nilai tukar rupiah sore ini ditutup melemah ke level Rp14.385 per USD hingga lima poin atau setara 0,03 persen. Sedangkan berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.435 per USD.Sebelumnya, indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam saingan, naik 0,58 persen menjadi 94,701. Emas biasanya bergerak dalam arah yang berlawanan dengan dolar AS, yang berarti jika dolar naik, emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam dolar AS, menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke 1,1672 dolar dari 1,1749 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3205 dolar dari 1,3215 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke 0,7370 dolar dari 0,7402 dolar.Dolar AS membeli 112,03 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik ke 0,9962 franc Swiss dari 0,9924 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3208 dolar Kanada dari 1,3120 dolar Kanada.(AHL)