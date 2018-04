IHSG Diprediksi Berbaris di Zona Negatif

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi seiring kenaikan imbal hasil akibat ekspektasi kenaikan inflasi yang dikhawatirkan akan membuat the Fed lebih agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. Rencana the Fed menaikkan suku bunga tentunya memberikan efek tersendiri terhadap gerak ekonomi.Samuel Research Team menyebutkan kebijakan Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif terhadap sejumlah barang impor dikhawatirkan akan membuat harga sejumlah produk yang beredar di dalam negeri menjadi lebih mahal dan mengerek inflasi. Dari sisi emiten, beberapa emiten melaporkan kinerja yang relatif bervariasi."Namun secara keseluruhan, dari semua emiten di AS yang telah melaporkan kinerjanya, sebanyak 82 persen mencatatkan laba bersih yang melebihi ekspektasi," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 24 April 2018.Di sisi lain, USD indeks masih dalam tren menguat dan menekan harga beberapa komoditas seperti emas dan nikel. Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah kemarin dengan dana asing mencatatkan net sell Rp1 triliun di pasar reguler. IDR masih cenderung melemah terhadap USD."Waspadai pelemahan IHSG lebih lanjut," tegas Samuel Research Team.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average berkurang 14,25 poin atau 0,06 persen, menjadi berakhir di 24.448,69 poin. Indeks S&P 500 bertambah 0,15 poin atau 0,01 persen, menjadi ditutup di 2.670,29 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 17,52 poin atau 0,25 persen menjadi 7.128,60 poin.Pasar saham AS bersiap-siap untuk minggu tersibuk dengan musim pelaporan laba kuartalan perusahaan. Lebih dari 170 perusahaan diperkirakan telah merilis hasil kuartalan mereka hingga akhir pekan, termasuk Alphabet, 3M dan Amazon.(ABD)