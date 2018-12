Rupiah Pagi Takluk terhadap USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terlihat terhempas ke zona merah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.520 per USD. Rupiah memiliki peluang melemah lebih dalam lantaran USD berpotensi terus menguat.Mengutip Bloomberg, Jumat, 7 Desember 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi tertekan ke Rp14.525 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.525 per USD dengan year to date return di 7,08 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.309 per USD.Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1374 dari USD1,1340 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,2776 dibandingkan dengan USD1,2736 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7222 dibandingkan dengan USD0,7264.Sedangkan USD dibeli 112,64 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 113,19 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9931 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9978 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3392 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3384 dolar Kanada.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 79,40 poin atau 0,32 persen, menjadi berakhir di 24.947,67 poin. Indeks S&P 500 berkurang 4,11 poin atau 0,15 persen, menjadi ditutup di 2.695,95 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 29,83 poin atau 0,42 persen, menjadi 7.188,26 poin.Imbal hasil surat utang Pemerintah AS bertenor tiga tahun melampaui imbal hasil obligasi AS bertenor lima tahun pada Senin 3 Desember. Kurva imbal hasil terbalik menarik perhatian investor karena statistik historis menunjukkan bahwa ketika imbal hasil jangka pendek diperdagangkan di atas suku bunga jangka panjang, resesi bisa terjadi.Kecemasan sekitar potensi inversi kurva imbal hasil mengirim imbal hasil pada obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun yang dijadikan sebagai acuan, dan obligasi Pemerintah AS bertenor 30 tahun masing-masing menjadi 2,892 persen dan 3,158 persen. Imbal hasil obligasi bergerak berlawanan dengan harga.(ABD)