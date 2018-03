IHSG Tergerus, Minat IPO tidak Surut

: Merosotnya indeks harga saham gabungan (IHSG) menjelang pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) tidak akan menyurutkan minat perusahaan tercatat (listing) di pasar modal."Perusahaan minat IPO (listing) ini sudah memiliki rencana lama, sebagian perusahaan dan sebagian dari mereka juga sudah presentasi marketing," ungkap Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) Samsul Hidayat di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.Ia menyampaikan calon emiten biasanya sudah memiliki semacam gambaran dan kalkulasi mengenai penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Terlebih, indeks pasar modal yang tergerus bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dialami negara lain, yang sama-sama menanti hasil kepastian suku bunga acuan bank sentral AS."Bursa lain juga mengalami penurunan dan tentu ini ada ketidakpastian kebijakan yang selalu ditunggu investor terutama dari negara-negara seperti AS," ungkap Samsul.Kemarin sore, IHSG BEI ditutup melemah 45,99 poin atau 0,73 persen menjadi 6.243,57, dan indeks LQ45 turun 8,89 poin (0,86) menjadi 1.027,22. ((AHL)