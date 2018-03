IHSG Pagi Menghijau di 6.246

Sumber: IMQ21

Reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa pagi terlihat terjadi dan berhasil dibuka di zona hijau. Sentimen positif mulai berdatangan dan memperkuat IHSG sejalan dengan meredanya kekhawatiran perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok.IHSG Selasa, 27 Maret 2018, perdagangan pagi dibuka menguat 46,06 poin atau setara 0,7 persen ke posisi 6.246. Sedangkan LQ45 menguat 11,54 poin atau setara 1,1 persen ke posisi 1.025 dan JII menguat 7,27 poin atau setara 1,0 persen ke posisi 710.Pagi ini, seluruh sektor kompak berbaris di zona hijau. Sektor konsumer menguat 18,70 poin, sektor manufaktur menguat 11,03 poin, sektor keuangan menguat 10,72 poin, sektor pertambangan menguat 9,76 poin, dan sektor infrastruktur menguat 9,01 poin.Volume perdagangan pagi ini tercatat sebanyak 229 juta lembar saham senilai Rp287 miliar. Sebanyak 169 saham tercatat menguat, sebanyak 11 saham terlihat melemah, sebanyak 69 saham tidak berubah, dan sebanyak 364 saham tidak mengalami perdagangan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 669,40 poin atau 2,84 persen, menjadi 24.202,60 poin. Indeks S&P 500 meningkat 70,29 poin atau 2,72 persen, menjadi 2.658,55 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 227,88 poin atau 3,26 persen, menjadi 7.220,54 poin.Pada Jumat lalu, saham-saham AS merosot untuk sesi kedua berturut-turut, dengan Nasdaq jatuh lebih dari 2,4 persen, karena sentimen investor tertekan oleh rencana Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif pada produk impor dari Tiongkok.Pada Sabtu lalu, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He melakukan percakapan telepon dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, mendesak upaya bersama untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan Tiongkok-AS.(ABD)