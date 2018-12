Rupiah Pagi Terhantam Keperkasaan Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terlihat terhempas ke zona merah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.439 per USD. Pelemahan nilai tukar rupiah terjadi usai Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin (bps).Mengutip Bloomberg, Kamis, 20 Desember 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp14.504 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.504 hingga Rp14.509 per USD dengan year to date return di 7,04 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.294 per USD.Sementara itu, kurs USD melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebesar seperempat poin, memangkas beberapa kerugian tajam greenback di sesi sebelumnya.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1371 dari USD1,1355 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2622 dibandingkan dengan USD1,2638 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7114 dari USD0,7171.Sementara itu, USD dibeli 112,35 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,53 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat ke 0,9942 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9928 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3494 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3492 dolar Kanada.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 351,98 poin atau 1,49 persen menjadi berakhir di 23.323,66 poin. Indeks S&P 500 turun 39,2 poin ata 1,54 persen menjadi ditutup di 2.506,96 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 147,08 poin atau 2,17 persen lebih rendah, menjadi 6.636,83 poin.Semua kecuali satu dari 30 komponen Dow Jones ditutup lebih rendah. Semua 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih rendah, dengan sektor konsumen discretionary dan teknologi masing-masing turun 2,23 persen dan 1,94 persen, memimpin pelambatan.(ABD)