Sri Mulyani Sebut Fluktuasi Rupiah karena 'Badai yang Sempurna'

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut fluktuasi rupiah yang terjadi karena adanya 'badai yang sempurna' (perfect storm) dari tekanan global. Berbagai perkembangan dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).Dilansir dari Bloomberg, rupiah melemah dengan berada Rp14.935 per USD atau melemah 120 poin. Kemudian Yahoo Finance mencatat rupiah juga melemah 120 poin dengan berada pada Rp14.928 per USD. Lalu Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah berada pada Rp14.840 per USD."Buat kita ini merupakan kejutan. Maka sentimen itu ditambah global environment, Argentina masuk IMF, Turki juga seperti itu, termasuk perfect storm," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.Dirinya menambahkan pergerakan nilai tukar pada beberapa hari terakhir memang diliputi kondisi yang tidak menentu. Namun Gubernur BI menyebut tekanan yang dihadapi rupiah pada tahun depan akan lebih ringan, meskipun tetap ada ketidakpastian dari situasi global."Kita melihat dinamika bergerak dan berubah sekarang Rp14.400 yang kita sudah baca dan sekarang kondisinya kita lihat Rp14.700 per USD, kita akan lihat Gubernur BI mengatakan tahun depan faktor-faktor yang menjadi penekan mungkin lebih ringan," jelas dia.Menurut dia, tekanan global membuat investor banyak menarik dana yang disimpan di negara berkembang. Mereka lebih memilih untuk menyimpan dana di negara maju untuk menghindari kerugian karena ada beberapa negara berkembang yang bermasalah."Neraca pembayaran sebetulnya trade account di atas tidak terlalu banyak berubah, tapi capital account enggak sering bahas di sini. Capital account tadi yang membedakan 2017 dan 2018 trade account dan current account enggak banyak berubah tapi financing yang berubah," pungkasnya.(SAW)