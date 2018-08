Analis Perkirakan Rupiah di Akhir Agustus Tertekan

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan tertekan di tengah harapan rupiah bisa berbalik arah ke zona hijau. Hari ini, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang Rp14.696 sampai Rp14.680 per USD.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan pergerakan rupiah cenderung berbalik melemah ke level terendah terbarunya hingga Rp14.685 per USD setelah pelaku pasar merespons rilis kenaikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS).Tidak hanya itu, lanjut Reza, kembali meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar jelang kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Kanada turut meningkatkan permintaan akan aset-aset safe haven terutama USD.Di sisi lain, pelaku pasar mengkhawatirkan masih berlanjutnya potensi perang dagang terutama setelah Amerika Serikat kembali berencana mengenakan tarif tambahan atas impor sejumlah barang dari Tiongkok."Diperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp14.696 sampai Rp14.680 per USD. Pergerakan rupiah berpeluang kembali melemah seiring penguatan yang terjadi pada USD seiring meningkatnya permintaan atas mata uang tersebut," jelas Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.Sementara itu, dari dalam negeri, meski adanya penilaian bahwa industri telah kebal terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan hasil Rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyimpulkan stabilitas jasa keuangan dan likuiditas pasar keuangan Indonesia terjaga dengan baik, tampaknya kurang kuat mengangkat rupiah."Meski dari dalam negeri terdapat upaya untuk menahan pelemahan rupiah dan adanya beberapa berita positif tapi sepertinya akan tertutupi dengan sikap pelaku pasar yang meningkatkan permintaan akan USD tersebut," tutup dia.(ABD)