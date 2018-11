Rupiah Melemah Tipis ke Rp14,498 per USD

Pergerakan nilai tukar rupiah melemah tipis dibandingkan dengan perdagangan sore hari sebelumnya di level Rp14.475 per USD. Rupiah terpantau bertengger di posisi Rp14,498 per USD pada perdagangan pasar spot pagi ini.Mengutip Bloomberg pada Selasa 27 November 2018, Rupiah pada perdagangan spot exchange bergerak di kisaran Rp14,485 per USD sampai Rp14,504 per USD. Gerak mata uang Garuda ini melemah tipis 17 poin atau setara 0,16 persen dengan year to date return di 6,96 persen.Sementara itu, YahooFinance mencatat rupiah melemah 20 poin atau 0,14 persen ke Rp14,490 per USD. Rupiah dipantau bergerak di kisaran Rp14,470 per USD sampai Rp14,515 per USD.Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) USD-IDR, rupiah diperdagangkan di Rp14,504 per USD.Untuk diketahui, indeks dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya. Mata uang Tiongkok, Yuan melemah 10 basis poin menjadi 6,94 terhadap USD. Dolar AS juga membeli 113,64 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,88 yen Jepang pada sesi sebelumnya.(Des)