Rupiah Terseret Pelemahan Dolar AS

Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak melemah ke level 96,0-96,5 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia lainnya. Pelemahan USD berlanjut terhadap mata uang kuat dunia lainnya usai penaikan suku bunga acuan oleh the Fed yang memicu kekhawatiran akan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi AS tahun depan.Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan pasar saham AS terkoreksi cukup dalam usai penaikan tingkat suku bunga acuan tersebut. S&P 500 terkoreksi 1,58 persen semalam. Koreksi di pasar saham AS kemungkinan masih mendorong arus modal keluar dari pasar saham Indonesia dan menekan rupiah."Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.500 sampai dengan Rp14.550 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti diktuip dari riset hariannya, di Jakarta,Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 464,06 poin atau 1,99 persen, menjadi berakhir di 22.859,60 poin. Sedangkan indeks S&P 500 berkurang 39,54 poin atau 1,58 persen, menjadi ditutup di 2.467,42 poin dan Nasdaq Composite berakhir 108,42 poin atau 1,63 persen lebih rendah, menjadi 6.528,41 poin.Federal Reserve AS pada pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin, tetapi mengisyaratkan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat pada tahun depan karena ekonomi AS diperkirakan akan mendingin."Mengingat kondisi-kondisi realisasi dan ekspektasi pasar kerja dan inflasi, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga FFR menjadi 2,25 persen hingga 2,50 persen," kata the Fed dalam pernyataannya setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.Ini menandai kenaikan suku bunga the Fed keempat tahun ini dan langkah kesembilan sejak akhir 2015, ketika bank sentral bergerak maju di jalur normalisasi kebijakan moneter. The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS telah terus menguat dan kegiatan ekonomi telah naik pada tingkat yang kuat sejak pertemuan kebijakan terakhir pada November.(ABD)