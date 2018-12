Darmin Optimistis Rupiah Tetap Menguat hingga Akhir Tahun

: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku optimistis mata uang rupiah tetap akan menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Setidaknya sampai akhir tahun rupiah berpeluang terus mengalami penguatan sebagaimana beberapa hari lalu."Ada, tetap ada (potensi penguatan rupiah sampai akhir tahun) yang penting kita pelihara confident dari market," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Desember 2018.Dirinya menambahkan, pelemahan rupiah pada pembukaan perdagangan disebabkan oleh faktor eksternal. Pasalnya, menurut Darmin, sentimen datang dari hal yang sehsrusnya tidak membuat rupiah mengalami pelemahan.Tertangkapnya Chief Financial Officer (CFO) Huawei Meng Wanzhou di Kanada dituding menjadi penyebab tekanan bagi mata uang negara berkembang. Darmin menyebut hal ini sebagai suatu yang berlebihan di pasar global."Ya memang dunia ini aneh sekali, ada CFO-nya Huawei ditangkap, malah goyang dunia, ini aneh-aneh saja. Itu kira-kira agak lepas dia reaksinya, berlebihan," jelas dia.Pada pembukaan perdagangan pagi tadi rupiah terhempas ke zona merah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.520 per USD. Rupiah memiliki peluang melemah lebih dalam lantaran USD berpotensi terus menguat.Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi tertekan ke Rp14.525 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.525 per USD dengan year to date return di 7,08 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.309 per USD.(AHL)