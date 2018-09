Rupiah Masih akan Melemah di Awal September

: Pergerakan rupiah diprediksi masih akan mengalami pelemahan dengan kisaran Rp14.745 per USD sampai Rp14.715 per USD pada awal September 2018 ini.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada menjelaskan pergerakan rupiah kembali melemah terimbas terapresiasinya USD. Adanya sentimen kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi perang dagang kembali membuat permintaan akan USD meningkat.Pergerakan USD kembali terapresiasi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana kembali mengenakan tarif impor atas sejumlah barang dari Tiongkok.Di sisi lain, pelaku pasar juga mengkhawatirkan kondisi yang sama akan diberlakukan oleh Uni Eropa. Sedangkan, dari dalam negeri masih minim sentimen positif sehingga rupiah pun kembali terdepresiasi."Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.745 per USD sampai Rp14.715 per USD," sebut Reza dalam riset hariannya, Senin, 3 September 2018.Menurutnya, hingga hari ini rupiah masih memiliki peluang kembali melemah seiring penguatan lanjutan yang terjadi pada USD. Kembali meningkatnya permintaan akan USD membuat pergerakannya cenderung kembali meningkat dan berimbas pada melemahnya rupiah.Namun demikian, diharapkan pelemahan rupiah dapat lebih terbatas. Dia mengimbau investor untuk tetap mencermati dan mewaspadai berbagai sentimen yang dapat membuat rupiah kembali melemah.(AHL)