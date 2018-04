Akhir Pekan, Gerak Rupiah akan Tertekan

: Nilai tukar rupiah akan kembali cenderung tertahan terhadap dolar AS (USD) di sepanjang hari ini. Keadaan itu karena respons pelaku pasar dalam menanggapi minim sentimen positif yang ada di dalam negeri, sehingga mudah rentan dengan kondisi global.Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada mengatakan ada sentimen positif terkait revolusi industri 4.0 yang memiliki daya saing cukup lebih baik. Tapi, sentimen itu belum memberikan dampak yang bagus terhadap rupiah."Lalu, ada sentimen pemberian tax holiday bagi pelaku usaha, sentimen yang diberikan pemerintah itu pun tidak cukup kuat mengangkat rupiah. Kami perkirakan rupiah kembali akan bergerak tertahan di hari ini," kata Reza, dalam keterangan risetnya, Jumat, 6 April 2018.Masih adanya potensi tertahan, ‎Reza memproyeksikan rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.772 per USD, sedangkan posisi resisten akan bergerak di Rp13.755 per USD. "Tetap cermati dan waspada terhadap sentimen yang membuat rupiah kembali tertahan kenaikannya dan kembali melemah," jelas Reza.Reza menyatakan gerak rupiah masih terlihat mendatar di perdagangan kemarin, meski USD kembali mengalami pelemahan. Akan tetapi, jelang akhir perdagangan USD kembali menguat, setelah adanya sinyal akan adanya proses negosiasi perdagangan diantara AS-Tiongkok."Pelaku pasar kembali memanfaatkan pelemahan USD sebelumnya untuk kembali masuk sehingga mengangkat USD," tutur Reza.Sementara itu, Reza mengaku, dari dalam negeri masih cenderung minim sentimen, sehingga belum adanya trigger untuk mengangkat rupiah. "Pada akhirnya tak banyak mampu membantu rupiah untuk naik," pungkas Reza.(AHL)