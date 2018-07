IHSG Naik 29 Poin

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini mengalami kenaikan. Pergerakan IHSG berbeda dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang Paman Sam.IHSG, Rabu, 18 Juli 2018 berada pada level 5.890 atau naik 29,22 poin. Indeks JII naik 5,24 poin. Kemudian indeks LQ45 naik 6,75 poin. Volume perdagangan mencapai 6,9 miliar lembar saham dengan nilai Rp5,5 triliun.Sektor saham yang mendukung laju indeks adalah perkebunan, infrastruktur, dan pertambangan. Sektor properti dan perdagangan menahan laju indeks. Sebanyak 199 saham berhasil naik, 203 saham turun, dan 119 saham tak diperdagangkan.Bursa AS ditutup menguat seiring pandangan optimistis Gubernur Federal Reserve, Jerome Powell atas ekonomi AS. Dalam pernyataan tertulis, Powell mengisyaratkan bahwa era pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat terus berlanjut.Harga minyak mentah melemah menyusul laporan setelah American Petroleum Institute (API) dikabarkan melaporkan kenaikan persediaan minyak mentah nasional sebesar 629 ribu barel pekan lalu.Fokus pasar tetap tertuju pada langkah sejumlah produsen minyak termasuk Libya, Arab Saudi, dan AS yang meningkatkan produksi ketika perselisihan perdagangan AS-Tiongkok mengancam untuk menghentikan pertumbuhan dalam permintaan energi."Kemarin IHSG melemah 0,7 persen dengan dana asing mencatatkan net sell Rp 417 miliar di pasar reguler. Optimisme perekonomian global dan neraca perdagangan yang surplus menjadi peluang menguatnya IHSG," jelas analis Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)