Rupiah Melemah ke Rp13.766/USD

Mata uang rupiah melemah terhadap mata uang dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Pelemahan rupiah masih berlanjut dan semakin mendekati level Rp13.800 per USD.Bloomberg, Rabu, 4 April 2018 mencatat bahwa mata uang rupiah melemah dua poin dengan berada pada Rp13.766 per USD. Yahoo Indonesia melansir mata uang rupiah naik satu poin dengan berada pada Rp13.763 per USD. Sementara Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah naik lima poin.Pelemahan rupiah terjadi di saat dolar index juga melemah. Dolar index melemah sebanyak 0,177 poin atau sebanyak 0,20 persen pada hari ini. Dollar index masih menjauhi level tertingginya pada tahun ini yang mencapai level 90,227.Analis memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi cenderung bergerak datar di sepanjang hari ini. Hal itu lantaran belum ada sentimen positif yang terbaru agar bisa memberikan penguatan lanjutan bagi mata uang rupiah. Di sisi lain, diharapkan tidak ada sentimen negatif yang berdatangan.‎"Meski demikian, tetap cermati dan waspada terhadap sentimen yang membuat rupiah kembali tertahan kenaikannya dan kembali melemah," ungkap A‎nalis Senior Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 4 April 2018.Masih adanya potensi bergerak mendatar, Reza memproyeksikan gerak nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.773 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.754 per USD. ‎Menurut Reza, gerak rupiah kembali melemah seiring meningkatnya permintaan pelaku pasar terhadap yen Jepang yang menguat."Penguatan yen memanfaatkan meningkatnya kembali ketegangan perang dagang antara AS-Tiongkok setelah Tiongkok merilis daftar tarif impor sejumlah barang dari AS," jelas Reza,Di sisi lain, Reza mengaku, minimnya sentimen negatif dari dalam negeri tampaknya tidak banyak direspons pelaku pasar, sehingga rupiah pun berbalik melemah.‎ Diharapkan kondisi ini tidak berlanjut dari waktu ke waktu."Pada akhirnya rupiah tidak bergerak banyak ke zona hijau," pungkas dia.(SAW)