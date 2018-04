Mata Uang Rupiah Naik 17 Poin

Mata uang rupiah menguat terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Kenaikan mata uang rupiah merespons ketidakpastian global akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).Bloomberg, Senin, 9 April 2018 mencatat rupiah mengalami kenaikan 17 poin dengan berada pada Rp13.761 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 10 poin dengan berada pada Rp13.758 per USD. Kemudian bank indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah stagnan.Naiknya mata uang rupiah karena pergerakan mata uang dolar AS diperkirakan masih akan stabil terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Dolar indeks diperkirakan masih akan bergerak di rentang 90,0-90,5 seiring masih tingginya ketidakpastian akan kemungkinan perang dagang antara AS dan Tiongkok.Analisa tim Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan investor masih menunggu respons Tiongkok terhadap pernyataan Trump yang akan menaikkan tarif impor barang Tiongkok dari USD50 miliar ke USD100 miliar. Investor asing kemungkinan masih akan memindahkan investasinya dari saham ke obligasi di tengah ketidakpastian tersebut.Cadangan devisa Indonesia Maret yang turun dari USD128 miliar di Februari ke USD126 miliar menunjukkan BI akan tetap berada di pasar untuk menjaga nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya serta mendorong stabilnya mata uang rupiah dalam jangka pendek."Rupiah kemungkinan masih akan bergerak di rentang Rp13.730 hingga Rp13.780 per USD," jelas Samuel Sekuritas.(SAW)