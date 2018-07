Rupiah Berpeluang Menguat ke Rp14.490/USD

Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 94,0-94,60 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro. Penguatan euro terhadap USD ditopang oleh kuatnya data survei Purchasing Manager’s Index (PMI) Eropa di Juli sebesar 54,3, sedikit di bawah estimasi sebesar 54,4.Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan data PMI yang masih di atas 50 tersebut menunjukan perbaikan ekonomi masih terus terjadi di Eropa walaupun belum cukup kuat untuk mendorong Bank Sentral Eropa (ECB) mengubah arah kebijakan moneter."Rupiah berpeluang menguat hari ini seiring kembali menguatnya yuan ke level 6,79 per USD setelah sempat menyentuh angka psikologis sebesar 6,82 per USD. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.490 sampai dengan Rp14.510 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018.Di sisi lain, lanjutnya, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak turun didorong oleh turunnya imbal hasil treasury AS dan kemungkinan menguatnya nilai tukar rupiah. Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,80-7,90 persen.Sedangkan imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Selasa malam masing-masing turun satu dan dua bps ke level 2,95 persen dan 3,07 persen. Investor kembali ke pasar obligasi AS setelah imbal hasil treasury AS sempat naik tajam akibat spekulasi kebijakan Bank Of Japan (BoJ) yang diprediksi mengurangi stimulus moneternya.Adapun indeks Dow Jones Industrial Average meningkat sebanyak 197,65 poin atau 0,79 persen menjadi 25.241,94. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 13,42 poin atau 0,48 persen menjadi 2,820.40. Indeks Nasdaq Composite kehilangan 1,10 poin atau 0,01 persen menjadi 7.840,77.(ABD)