Rupiah akan Bergerak di Rp13.700-Rp13.730/USD

: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi akan berada di rentang Rp13.700 per USD-Rp13.730 per USD."Dari dalam ekspektasi rilis data inflasi di Maret yang diperkirakan hanya sebesar 3,32 persen (yoy) diperkirakan akan menjadi katalis positif bagi penurunan yield SUN," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, dalam hasil risetnya, Senin, 2 April 2018.Dia menambahkan, dolar AS diperkirakan bergerak mendatar terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainya setelah data unemployment rate di Jerman menunjukan penguatan di atas ekspektasi.Tercatat data unemployment rate Jerman stabil di kisaran 3,5 persen lebih rendah 0,05 persen dari ekspektasi. Selain itu data personel consumption expenditure index (PCE indeks) yang mengukur inflasi di AS pada Februari menunjukkan pelemahan sebesar 0,2 persen (mom) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen (mom)."Rupiah kemungkinan bergerak menguat hari ini seiring kemungkinan kembalinya investor asing ke pasar obligasi Indonesia didorong pelemahan yield US treasury yang sudah mulai bergerak di bawah level 2,8 persen," pungkasnya.(AHL)