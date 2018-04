Rupiah akan Bergerak di Rp13.730/USD-Rp13.780/USD

: Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS sepanjang hari ini diperkirakan akan bergerak di rentang Rp13.730 per USD-Rp13.780 per USD."Dolar index stabil, rupiah diperkirakan bergerak mendatar," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Kamis, 5 April 2018.Dia memperkirakan dolar AS masih akan bergerak stabil terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya. Dolar indeks diperkirakan masih akan bergerak di rentang 90,0-90,30 seiring masih besarnya ketidakpastian terhadap perang dagang antara AS dan Tiongkok setelah mengumumkan untuk menaikkan tarif baru terhadap 103 produk AS.Nilai tarif tersebut diperkirakan akan sama dengan tarif yang dikenakan AS terhadap Tiongkok sebesar USD50 miliar. Rupiah sendiri masih akan bergerak mendatar seiring naiknya investasi asing di pasar obligasi."Asing cenderung memindahkan investasinya dari saham ke obligasi di tengah ketidakpastian," tambah dia.(AHL)