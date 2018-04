Investor Asing Tunggu Rupiah Kembali ke Rp13.000-Rp13.500/USD

Investor asing sedang menunggu rupiah kembali pada posisi Rp13.000-Rp13.500 per USD seperti yang terjadi pada tahun lalu. Investor berharap posisi rupiah lebih baik dari posisi saat ini yang hendak beranjak ke posisi Rp13.900 per USD."Tiga tahun belakangan ini, rupiah berada di posisi Rp13.000-Rp13.500 per USD. Apakah kondisi rupiah (terpuruk) saat ini akan berkepanjangan, tentunya akan ada rebalancing lagi ke titik mana, ini yang akan dipertanyakan," ungkap ‎Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.Ketika mata uang rupiah bisa kembali pada titik tersebut, Samsul meyakini investor asing akan kembali menjalankan investasi portofolionya. Sekadar diketahui, rebalancing merupakan penyesuaian kembali alokasi portofolio investasi yang dilakukan para investor.Ketika rupiah melemah, Samsul menekankan ada kecenderungan investor asing menarik investasi mereka dari pasar negara berkembang, seperti Indonesia kepada pasar negara maju. "Pada saat reblancing itulah investor akan kalkulasi investasi mereka," jelas Samsul.‎Samsul mengaku, investor asing sudah mulai terasa menjalankan aksi jual pada akhir-akhir ini. Bayangkan saja, sepanjang pekan kemarin, investor asing sudah merealisasikan aksi jual hingga Rp219 miliar."Rasanya sih dengan kondisi yang ada beberpa waktu belakangan di mana asing sebagian juga sudah melakukan net sell dan kekuatan lokal mudah-mudahan bisa meredam keluarnya sebagian investasi asing," kata Samsul.Jika rupiah terus mengalami pelemahan, dia menegaskan, maka investor asing akan mengatur ulang portofolio investasinya. Sebab, mereka akan mengukur balik titik keseimbangan rupiah yang baru."Mereka akan keluar dari Indonesia atau mereka akan tetap mempertahankannya di Indonesia. Apakah kondisi ini akan berkepanjangan, tentunya akan ada rebalancing lagi dari nilai mata uang kita, nah rebalancingnya ke titik mana, ini yang masih jadi pertanyaan," terang Samsul.‎(SAW)