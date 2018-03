IHSG Pagi Akhir Pekan Dibuka Anjlok 115,96 Poin

Sumber: IMQ21

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terlihat tidak melakukan reli lantaran terjebak di zona merah. Sentimen negatif dari keputusan penaikan suku bunga oleh Federal Reserve mulai terlihat dari tertekannya gerak IHSG.IHSG Jumat, 23 Maret 2018, perdagangan pagi dibuka melemah 115,96 poin atau setara 1,9 persen ke posisi 6.138. Sedangkan LQ45 melemah 29,06 poin atau setara 2,8 persen ke posisi 997 dan JII melemah 21,44 poin atau setara 3,0 persen ke posisi 691.Pagi ini, seluruh sektor kompak berbaris di zona merah dan terlihat tidak ada satu sektor yang mampu berada di jalur penguatan. Sektor konsumer melemah 60,64 poin, sektor manufaktur melemah 33,49 poin, sektor infrastruktur melemah 32,71 poin, dan sektor pertambangan melemah 20,32 poin.Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 399 juta saham dengan nilai mencapai sebesar Rp325 miliar. Sebanyak 24 saham menguat, sebanyak 223 saham terlihat melemah, sebanyak 56 saham tidak berubah, dan sebanyak 310 saham tidak mengalami perdagangan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 723,45 poin, atau 2,93 persen, menjadi 23.958,86, Sedangkan S&P 500 kehilangan 68,23 poin, atau 2,52 persen menjadi 2.643,7 dan Nasdaq Composite turun 178,61 poin, atau 2,43 persen, ditutup pada 7.166,68.Adapun saham-saham di bursa New York itu jatuh setelah aksi Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif hingga USD60 miliar atas impor Tiongkok ke negara itu. Keputusan itu memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan sejumlah indeks di Wall Street.Meskipun ada peringatan keras dari kelompok bisnis dan ahli perdagangan, Presiden AS Donald Trump pada Kamis waktu AS menandatangani memorandum untuk mengenakan tarif hingga USD60 miliar untuk impor dari Tiongkok. Itu dinilai sebagai langkah sepihak yang menimbulkan ancaman terhadap perdagangan global.(ABD)