Analis Proyeksikan Rupiah Masih Melemah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di sepanjang hari ini diproyeksikan masih bergerak melemah. Adapun rilis inflasi yang kemarin menunjukan angka 0,28 persen atau berada di bawah perkiraan sebelumnya di level 0,48 hingga 0,64 persen (mom) belum mampu membuat rupiah berbalik arah ke area positif.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah telah terlihat sebelumnya di mana pelaku pasar juga mengantisipasi pertemuan the Fed untuk menentukan naik tidaknya suku bunganya. Tidak ditampik, situasi global biasanya memberikan pengaruh terhadap menguatnya USD.Selain itu, lanjutnya, pelemahan yuan Tiongkok (CNY) seiring dengan antisipasi pertemuan antara Tiongkok dan Amerika Serikat untuk kembali membahas negosiasi tarif dagang di antara keduanya turut berimbas pada laju rupiah yang ikut melemah terhadap USD."Bahkan adanya rilis BPS di mana industri manufaktur mulai terakselerasi tampaknya tidak banyak berpengaruh pada rupiah karena imbas penguatan USD tersebut," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.443 sampai Rp14.429 per USD. Reza menilai pergerakan rupiah yang kembali melemah dapat membuka peluang pelemahan kembali terutama jika pergerakan USD masih cenderung menguat dengan memanfaatkan pelemahan sejumlah mata uang lainnya."Meski the Fed tidak mengubah suku bunganya dan masih tetap di level 1,75 persen hingga dua persen namun tampaknya USD masih cenderung melanjutkan kenaikannya," pungkas Reza.(ABD)