Rupiah Awal Agustus Diproyeksikan Parkir di Rp14.400/USD

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada hari ini diproyeksikan tertahan kenaikannya dan berada di kisaran Rp14.400 sampai Rp14.421 per USD. Sejumlah sentimen positif diharapkan bisa terus berdatangan guna mendukung nilai tukar rupiah terus berbaris di zona hijau.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan pada 31 Juli 2018, pergerakan nilai tukar rupiah sedikit melemah seiring laju USD yang berbalik menguat jelang pertemuan bank sentral Amerika Serikat, termasuk bank sentral Jepang.Adanya rilis Bank of Japan (BoJ) yang masih mempertahankan kebijakan suku bunga rendahnya membuat laju yen Jepang (JPY) melemah sehingga USD dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik terapresiasi.Sementara itu, dari dalam negeri adanya penilaian dan langkah koordinasi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) turut memberikan sentimen positif pada rupiah. KKSK menyimpulkan stabilitas sistem keuangan triwulan II-2018 tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan global.Untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global tersebut, KSSK telah melakukan asesmen dan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. "Di perkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.400 sampai Rp14.421 per USD," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.Untuk mendongkrak rupiah, masih kata Reza, diharapkan rilis inflasi akan berada di kisaran level 0,48 persen sampai 0,64 persen (mom) dan beberapa data makroekonomi lainnya dapat memberikan sentimen positif sehingga rupiah dapat tertahan pelemahannya dan menemukan kembali momentum kenaikannya.(ABD)