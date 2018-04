Gerak Rupiah Pagi Menguat ke Rp13.921/USD

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.975 per USD. Secara perlahan, nilai tukar rupiah mulai bergerak di zona hijau seiring hadirnya sentimen positif dari dalam negeri.Mengutip Bloomberg, Selasa, 24 April 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.921 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.906 hingga Rp13.923 per USD dengan year to date return di minus 3,10 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.726 per USD.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average berkurang 14,25 poin atau 0,06 persen, menjadi berakhir di 24.448,69 poin. Indeks S&P 500 bertambah 0,15 poin atau 0,01 persen, menjadi ditutup di 2.670,29 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 17,52 poin atau 0,25 persen menjadi 7.128,60 poin.Pasar saham AS bersiap-siap untuk minggu tersibuk dengan musim pelaporan laba kuartalan perusahaan. Lebih dari 170 perusahaan diperkirakan telah merilis hasil kuartalan mereka hingga akhir pekan, termasuk Alphabet, 3M dan Amazon.Ekspektasi untuk musim laporan laba ini tinggi. Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal pertama 2018 diperkirakan akan meningkat sebesar 20 persen secara tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan akan meningkat sebesar 7,5 persen.Sejauh ini, musim laporan laba telah dimulai dengan baik. Lebih dari 82 persen perusahaan-perusahaan yang tergabung S&P 500 hingga Senin, telah melaporkan hasil laba yang melampaui estimasi, menurut perusahaan riset AS FactSet.(ABD)