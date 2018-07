Sejak Awal Tahun, Mata Uang Rupiah Sudah Melemah 5,81%

Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah terus melemah akibat berlanjutnya penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Sejak akhir tahun BI mencatat mata uang rupiah sudah melemah sebanyak 5,81 persen.Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan mata uang rupiah sempat menguat di awal Juli 2018 sebagai respons positif pelaku pasar atas kebijakan moneter BI yang pre-emptive, front loading, dan ahead the curve pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2018 yang menaikkan BI 7 Day Reserve Rate sebesar 50 basis poin. Respons tersebut mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) sehingga mendorong penguatan mata uang rupiah.Namun, tekanan terhadap mata uang rupiah kembali meningkat seiring kuatnya ketidakpastian pasar keuangan global yang memicu penguatan mata uang dolar AS lebih meluas. Pada 18 Juli 2018 tercatat mata uang rupiah berada di level Rp14.405 per USD, sedikit melemah 0,52 persen (ptp) dibandingkan dengan level akhir Juni 2018."Dengan perkembangan ini, rupiah melemah 5,81 persen (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2017," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.Kondisi ini disebut Perry sebagai yang terendah dibandingkan dengan nagara berkembang lainnya seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Brasil, dan Turki. Oleh karena itu, kedepannya, BI terus mewaspadai risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamental dan menjaga mekanisme pasar."Kebijakan tetap ditopang oleh strategi intervensi ganda dan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang rupiah dan pasar swap antarbank," pungkas Perry.(SAW)