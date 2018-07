Rupiah Mendekati Rp14.500/USD

Mata uang rupiah mendekati level baru sebesar Rp14.500 per USD. Kegagalan rupiah menguat di tengah langkah Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga sebesar 5,25 persen pada hari ini.Bloomberg, Kamis, 19 Juli 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 28 poin dengan berada pada Rp14.442 per USD. Kemudian Yahoo Finance mencatat bahwa mata uang rupiah anjlok 30 poin dengan berada pada Rp14.430 per USD. Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.418 per USD.Indeks dolar diperkirakan bergerak stabil di sekitar level 95,0-95,1 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen dan euro. Penguatan dolar yang didorong oleh hawkish-nya testimony Powell di hadapan senat AS kemarin kemungkinan diimbangi oleh naiknya data inflasi Zona Eropa Juni sebesar dua persen (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,9 persen (yoy). Rupiah sendiri diperkirakan akan melemah seiring masih melemahnya mata uang Yuan di tengah isu perang dagang yang masih memanas antara AS-Tiongkok."Selain itu, naiknya yield US treasury pasca pernyataan Powell tersebut sebesar satu bps menjadi 2,88 persen kemungkinan turut mendorong pelemahan rupiah lebih lanjut. Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.400 per USD hingga Rp 14.470 per USD," jelas Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)