Analis Berharap Gerak Rupiah Balik Menguat

Federal Reserve akhirnya menaikkan suku bunga acuan sebanyak 0,25 persen dan membuat suku bunga the Fed 1,5-1,75 persen. Keputusan yang diambil bank sentral Amerika Serikat (AS) ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan dolar Amerika Serikat (USD) yang ujungnya berimbas terhadap nilai tukar rupiah.Meski ada kenaikan, Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada memastikan,‎ pasar telah mengantisipasi sehingga gerak nilai tukar rupiah tidak akan bergejolak terhadap USD di sepanjang hari ini. Harapannya rupiah bisa berbalik menguat."Diharapkan rupiah dapat memanfaatkan kondisi tersebut karena pelaku pasar sudah price-in sehingga kami harapkan rupiah dapat berbalik menguat di sepanjang hari ini," ucap ‎Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.Reza menambahkan tetap mencermati dan mewaspadai jika terdapat pelemahan lanjutan bagi gerak nilai tukar rupiah. Gerak rupiah diprediksi bisa bergerak di kisaran support Rp13.766 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.747 per USD.Sepanjang perdagangan Rabu, 21 Maret 2018, rupiah berbalik melemah, setelah pelaku pasar kembali menahan diri jelang pertemuan the Fed. "Adanya optimisme akan terjadinya kenaikan suku bunga the Fed membuat rupiah berbalik melemah, meski pelemahannya tipis," ungkap Reza.‎di sisi lain, Reza mengaku, pergerakan sejumlah mata uang lain yang juga melemah jelang pertemuan the Fed turut berimbas negatif pada gerak nilai tukar rupiah. "Pada akhirnya rupiah tak terbantu karena ada hantaman dari eksternal. Dari internal tidak bisa membantu rupiah naik," pungkas Reza.(ABD)